Сооснователь НТВ и RTVi покончил с собой в Испании

Малашенко окончил философский факультет МГУ. Занимал пост гендиректора НТВ с июля 1993 года по декабрь 1997-го. В 1996-м был советником президента Бориса Ельцина во время его избирательной кампании. В 1998-м стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-мост», который объединял медиаактивы бизнесмена Владимира Гусинского. В июле 2000-го Малашенко покинул Россию после обвинений, выдвинутых в адрес Гусинского. В США он создал RTVi и был его гендиректором до 2009 года.