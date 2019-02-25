Сооснователь НТВ и RTVi покончил с собой в Испании

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Игорю Малашенко было 64 года.

Журналистка Ксения Собчак и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердили суицид создателя НТВ и RTVi, сообщают «Ведомости».

Божена Рынска писала 10 дней назад в Instagram, что ее супруга госпитализировали после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой. По словам Рынской, Малашенко стало плохо после обвинений в растрате 60 000 долларов.

Малашенко окончил философский факультет МГУ. Занимал пост гендиректора НТВ с июля 1993 года по декабрь 1997-го. В 1996-м был советником президента Бориса Ельцина во время его избирательной кампании. В 1998-м стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-мост», который объединял медиаактивы бизнесмена Владимира Гусинского. В июле 2000-го Малашенко покинул Россию после обвинений, выдвинутых в адрес Гусинского. В США он создал RTVi и был его гендиректором до 2009 года.

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Тэги: НТВ самоубийство суицид Россия-Испания Персона: Игорь Малашенко Ксения Собчак

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