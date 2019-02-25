Брестчанку приговорили к колонии за сбор денег на «лечение» здорового сына

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Суд Московского района Бреста огласил приговор 32-летней жительнице города, которая обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил по итогу четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Ее также обязали возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб, передает TUT.by.

В декабре 2012 года обвиняемая открыла в одном из банков благотворительные счета в рублях и валюте для сбора средств на лечение тогда еще трехлетнего сына, у которого якобы были врожденные порок сердца, пневмония и буллезный эпидермолиз. Женщина утверждала, что сын перенес операцию по шунтированию сердечного клапана и нуждается в срочной дорогостоящей операции на сердце в клинике Гамбурга. При этом ребенок был абсолютно здоров.

За год обвиняемая успела собрать на лечение сына с людей и предприятий примерно 14 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходили около 400 человек.
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Тэги: мошенничество сбор денег Город: Брест

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