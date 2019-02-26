Фотофакт. Как выглядит здание ВС за месяц до открытия

Новое здание Верховного суда откроют на улице Орловской в апреле.

Фото: «Минскстрой»

На объекте практически завершены все работы, идет апробация компьютерных систем и коммуникаций. 5 апреля в новом здании планируется провести большое совещание с участием судейского корпуса и президента.

Здание Верховного суда начали строить в 2016 году возле парка развлечений «Дримлэнд». На начало этого года на строительство израсходовано 109,48 млн рублей. Сметная стоимость нового здания Верховного суда — 166,16 млн рублей.