На Гаити убили 26 оппозиционеров

Протесты с требованием отставки президента привели к гибели 26 человек, еще 77 пострадали.

«Комиссия мониторит акты насилия, начавшиеся 7 февраля на Гаити, и подтверждает свою обеспокоенность ситуацией, которая на сегодняшний день привела как минимум к 26 жертвам и 77 пострадавшим», — сообщила в Twitter комиссия по правам человека при Организации американских государств.

Протестующие требуют отставки президента Жовенеля Моиза. Главу государства обвиняют в неспособности справиться с коррупцией и хищениями при поставках гуманитарной помощи по каналам ООН и венесуэльской нефти.