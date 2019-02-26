На Гаити убили 26 оппозиционеров

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Протесты с требованием отставки президента привели к гибели 26 человек, еще 77 пострадали.

«Комиссия мониторит акты насилия, начавшиеся 7 февраля на Гаити, и подтверждает свою обеспокоенность ситуацией, которая на сегодняшний день привела как минимум к 26 жертвам и 77 пострадавшим», — сообщила в Twitter комиссия по правам человека при Организации американских государств.

Протестующие требуют отставки президента Жовенеля Моиза. Главу государства обвиняют в неспособности справиться с коррупцией и хищениями при поставках гуманитарной помощи по каналам ООН и венесуэльской нефти.
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Тэги: новости Гаити акции протеста митинги Персона: Жовенель Моиз

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