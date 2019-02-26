В законодательство по вопросам призыва на срочную службу будут внесены изменения

Правительство Беларуси подготовило проект документа по внесению изменений в законодательство по вопросам призыва в армию. Об этом было заявлено 26 февраля на совещании у главы государства с постоянными членами Совета безопасности.

Как отметил Александр Лукашенко, в течение ряда лет в Беларуси для призывников вводились различные отсрочки, «и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних».

В связи с демографическим кризисом за последние десять лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, что стало причиной невыполнения в прошлом году показателей комплектования войск.

Кроме того, 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах.

По словам президента, в прошлом году были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам.

«Доотсрочились до того, что люди, которые работают практически в военизированных подразделениях, получали отсрочки. Если силовое ведомство, так хотя бы начальную подготовку в армии надо пройти. Более того, прокуроры и судмедэксперты расследуют уголовные дела, касающиеся военнослужащих. Их трудно будет расследовать, если ты изнутри не знаешь службы», — заявил Лукашенко.

Также планируется ввести более строгие меры ответственности за уклонение от службы.

«Хоть у нас и есть проблема с комплектованием Вооруженных сил, тем не менее она не катастрофична. Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели», — сказал Лукашенко на совещании.

Также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников, отметил глава государства: «Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы».

«Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться», — заявил Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.