Лукашенко: не дай бог конфликт — половина мужиков не знают, что такое оружие

В Беларуси не стоит выбор между комплектованием армии исключительно на контрактной основе или призывом на срочную службу. Об этом 26 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Мы не раздували эту проблему никогда, в этом не было никакой необходимости. Мы не делали это так, как делали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия. Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор», — сказал Лукашенко.

По его мнению, «жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава — контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы».

Лукашенко еще раз высказал свое твердое убеждение — мужчина должен служить в армии.

«Эту суровую школу половина из них, наверное, не прошли. Ну и мотивация самого высокого уровня — это то, что есть такая профессия Родину защищать. Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай бог конфликт — половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться. Поэтому хотя бы мужики. Хотя армия давно перестала быть чисто мужской. Она уже носит ярко выраженный и женский характер», — подчеркнул президент, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Лукашенко, «мужик испокон веков, исходя из нашей истории, и не только нашей, должен защищать свое Отечество, свою семью и свою женщину».