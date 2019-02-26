Лукашенко посетовал на резкое сокращение числа призывников

За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, заявил Александр Лукашенко на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

По сообщению пресс-службы президента, он отметил, что в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены. «Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что согласно Конституции защита страны — это обязанность и долг гражданина. «Когда-то практически каждый белорус служил в армии. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве», — пожаловался президент.