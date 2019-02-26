В Беларуси выросли курсы доллара и евро

26 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару и евро, увеличился — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0021 рубля (0,09%) и составил 2,4281 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0017 рубля (0,08%) до 2,1384 рубля. Курс доллара вырос после затяжного снижения в течение шести биржевых торгов подряд.

Курс российского рубля снизился на 0,0153 рубля (0,47%) и составил 3,2611 белорусского рубля за 100 российских.