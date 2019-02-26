Житель Витебщины из ревности облил жену бензином и поджег

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Женщина простила ревнивого супруга и просила на суде не сажать его, так как одной будет трудно воспитывать трех детей.

Мужчина будет должен заплатить 735 рублей штрафа и 345 рублей судебных издержек, сообщает Liozno News.

Вечером 25 сентября женщина задержалась на работе, но пьяный супруг заподозрил измену. В ходе ссоры он облил сожительницу бензином и стал угрожать зажженной спичкой, требуя признания.

Первая брошенная спичка пролетела мимо, а вот от второй на ней загорелась одежда. Опомнившийся ревнивец пытался залить огонь водой, а потом стал тушить жену, прижимая ее к себе.

Медики диагностировали у потерпевшей ожоги левого предплечья, передней поверхности грудной клетки, шеи, левой половины лица и уха.
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Тэги: поджог ревность пьянство супруги Город: Лиозно

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