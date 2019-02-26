Озвучивать «Секс в большом городе» на белорусский язык хотят 417 человек

Завершился прием работ на участие в конкурсе белорусской озвучки сериала «Секс в большом городе» для VOKA.

Свои видеозаписи с озвученными по-белорусски текстовыми отрывками из сериала «Секс в большом городе» прислали 417 участников. 56 мужчин претендовали на озвучку мистера Бига и Стенфорда, а попробовать свои силы в качестве дублера одной главных героинь сериала — Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды — пожелала 361 женщина.

География конкурсантов охватывает 36 городов, в том числе зарубежных: по одной заявке организаторы получили из Варшавы, Кельна, Парижа и Санкт-Петербурга.

По количеству присланных работ лидирует Минск — 307 заявок. 26% заявок прислали участники из регионов.

Больше всего конкурсных видео поступило от людей, чья профессиональная деятельность так или иначе подразумевает работу с голосом и владение им: радиоведущих, актеров и музыкантов.

Для участия во втором туре представители VOKA сформировали список из 50 человек. Им предстоит встретиться с членами жюри во время прослушивания в профессиональной студии дубляжа и озвучки.

Основными критериями отбора конкурсантов в финале будет владение актерской риторикой, соответствие образу героя, артистизм и чистота голоса. Важным условием станет и наличие у претендентов возможности уделить несколько дней работе в студии над озвучкой своего персонажа.

Победители второго этапа конкурса озвучат героев пилотной серии «Секса в большом городе» на белорусском языке. Премьерный показ первого сезона состоится в марте на платформе VOKA в разделе «CINEVOKA — кино по-белорусски».