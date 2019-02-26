Опасное наследство: в Лунинце мужчина, разбирая погреб, обнаружил 10 бомб
Просмотров: 1330
Опасную находку обнаружил житель Лунинца во время работ по разборке погреба на участке, который достался ему по наследству.
По информации официального представителя УВД Брестской области Сергея Дученко, мужчина при выполнении работ нашел десять авиационных снарядов калибра 30 мм времен Второй мировой войны.
Обнаружив боеприпасы, лунинчанин позвонил по «102».
Прибывшие на место вызова саперы вывезла снаряды и уничтожили их на полигоне.
Ранее