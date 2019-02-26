Опасное наследство: в Лунинце мужчина, разбирая погреб, обнаружил 10 бомб

/ Происшествия
Просмотров: 1330

Опасную находку обнаружил житель Лунинца во время работ по разборке погреба на участке, который достался ему по наследству.

Фото pixabay.com

По информации официального представителя УВД Брестской области Сергея Дученко, мужчина при выполнении работ нашел десять авиационных снарядов калибра 30 мм времен Второй мировой войны.

Обнаружив боеприпасы, лунинчанин позвонил по «102».

Прибывшие на место вызова саперы вывезла снаряды и уничтожили их на полигоне.

Ранее Naviny.by писали, что на насыпи железнодорожного моста на 94-м километре перегона Орша-Червино недалеко от деревни Красный берег (Оршанский район) работники обнаружили 11 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны калибра 105 мм.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Великая Отечественная война эхо войны снаряды времен Второй мировой войны Персона: Сергей Дученко Город: Лунинец

Другие материалы на эту тему:

Завтра была война. О чем писали белорусские газеты 22 июня 1941 года

Завтра была война. О чем писали белорусские газеты 22 июня 1941 года

Дети, подорвавшиеся на снаряде, пытались разбить его о камень

Дети, подорвавшиеся на снаряде, пытались разбить его о камень