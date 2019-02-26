В Минске перед акцией солидарности с политзаключенными задержаны несколько активистов

В Минске вечером 26 февраля перед акцией солидарности с белорусскими политзаключенными задержаны несколько активистов.

Фото носит иллюстративный характер

В частности, на выходе из дома задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Кроме того, задержаны несколько активистов анархистского движения.

Северинец ранее анонсировал в «Фейсбуке» вечером 26 февраля на Октябрьской площади Минска «Акцию солидарности с белорусскими политзаключенными».

«Последние события — перевод на тюремный режим Святослава Барановича, изоляторы для Михаила Жемчужного, давление на других — свидетельствуют о том, что их прессуют. Если Лукашенко хочет проводить в Беларуси Европейские игры — пусть освобождает политзаключенных», — написано на странице Северинца.

Он также отметил, что о проведении акции проинформированы западные послы.