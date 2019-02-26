На Октябрьской площади прошла акция солидарности с политзаключенными

/ Общество
Просмотров: 352

Акция солидарности с политзаключенными, которая прошла вечером 26 февраля Октябрьской площади Минска, продлилась около получаса.

В ней участвовало около десятка человек. Собравшиеся держали портреты Михаила Жемчужного, Святослава Барановича, Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Активисты развернули растяжку «Свабоду палітвязням».

После акции был задержан один из активистов. Молодой человек направился с Октябрьской площади к универсаму «Центральный», где его задержали правоохранители, поместили в микроавтобус и увезли. Остальные участники акции разошлись.

Перед акцией также были задержаны несколько активистов — сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, а также Дмитрий Полиенко и Анастасия Гусева.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция солидарности политзаключенные Персона: Павел Северинец Дмитрий Полиенко Анастасия Гусева Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Свабоду палітвязням». Акция солидарности на Октябрьской площади

«Свабоду палітвязням». Акция солидарности на Октябрьской площади

Михаилу Жемчужному могут пришить новое дело

Михаилу Жемчужному могут пришить новое дело

«Поделитесь глотком свободы!» Кампания в поддержку активиста Алексея Милюкова

«Поделитесь глотком свободы!» Кампания в поддержку активиста Алексея Милюкова

Валентин Стефанович: мы не можем по заказу признать человека политзаключенным

Валентин Стефанович: мы не можем по заказу признать человека политзаключенным