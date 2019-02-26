На Октябрьской площади прошла акция солидарности с политзаключенными

Акция солидарности с политзаключенными, которая прошла вечером 26 февраля Октябрьской площади Минска, продлилась около получаса.

В ней участвовало около десятка человек. Собравшиеся держали портреты Михаила Жемчужного, Святослава Барановича, Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Активисты развернули растяжку «Свабоду палітвязням».

После акции был задержан один из активистов. Молодой человек направился с Октябрьской площади к универсаму «Центральный», где его задержали правоохранители, поместили в микроавтобус и увезли. Остальные участники акции разошлись.

Перед акцией также были задержаны несколько активистов — сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, а также Дмитрий Полиенко и Анастасия Гусева.