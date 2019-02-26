Байкер без прав попал в реанимацию, врезавшись в дорожный знак

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 37-летний мужчина, произошло накануне вечером на трассе М-5 Минск – Гомель.

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По информации региональной Госавтоинспекции, байкер без мотошлема и прав на незарегистрированном мотоцикле ИЖ «Планета» в Буда-Кошелевском районе не справился с управлением и врезался в стойку дорожного знака.

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение райбольницы.