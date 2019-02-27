Мясникович похвалил гражданских активистов перед чиновниками

Председатель Совета Республики раскритиковал местные советы депутатов и поставил в пример противников строительства аккумуляторного завода в Бресте.

«Многие советы депутатов создают видимость работы, Так, работу советов, как показал проведенный в 2017 году опрос Информационно-аналитического центра при Администрации президента, не смогли оценить 70% опрошенных. Информацией о решениях, принимаемых местными советами депутатов, располагали лишь 4,5% граждан», — сказал он.

Депутаты, отметил председатель верхней палаты парламента, практически не используют социальные сети для общения и получения информации. «В то же время самоорганизующиеся сообщества, зачастую оппозиционные, выступающие за решение локальных проблем, активно представлены в интернете, обладают подвижностью и быстротой реагирования, готовы активно и публично отстаивать свои интересы. Такие объединения, по существу, играют роль параллельной системы представительства интересов граждан. Вы должны это видеть и вести свою собственную работу», — заявил Мясникович.

В качестве примера он привел регулярные массовые акции против строительства аккумуляторного завода в Бресте, которые длятся уже больше года.

«Будет правильно, если, например, Брестский облсовет доложит, как у них обстоят дела. Больше года идут выступления против строительства так называемого аккумуляторного завода, и никто не противодействует разумно этим выступлениям», — заметил Мясникович.

По его словам, главной особенностью кампании по выборам в местные советы в 2018 году стало изменение электоральных настроений и предвыборных ожиданий граждан. «Сегодня избиратели постепенно меняют требования к народным избранникам, у белорусов начал формироваться новый запрос к профессиональному портрету депутатов. По их оценкам, это должны быть лидеры общественного мнения, готовые не только выражать, но и отстаивать права своих избирателей», — подчеркнул председатель Совета Республики.

По его словам, работа представительных органов власти, организованная «по старинке», сегодня избирателей уже не удовлетворит. «Председателям советов депутатов стоит учесть данные тенденции при подготовке к предстоящим парламентским выборам», — добавил Мясникович.