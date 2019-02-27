В Минске задержали оппозиционера Кулакова

Милиция продолжает задерживать участников акции солидарности с политзаключенными, которая состоялась вечером 26 февраля на Октябрьской площади в Минске.

Леонид Кулаков — с портретом

«За мной пришли», — написал активист Леонид Кулаков в «Фейсбуке» днем 27 февраля. По информации правозащитников, его доставили в УВД Первомайского района. Кулаков обвиняется в нарушении порядка организации массового мероприятия.

Акцию анонсировал в соцсетях сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец. Его задержали еще до начала мероприятия. Минувшую ночь политик провел в ЦИП на Окрестина. Сегодня его административное дело должны рассматривать в суде Фрунзенского района.

Акция длилась примерно полчаса, в ней приняли участие около десяти человек. По информации правозащитников, после акции были задержаны активисты Ольга Николайчик и Артем Черняк. Неизвестно местонахождение Максима Винярского.