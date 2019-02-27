Законодательство о форекс-рынке Беларуси будет приведено к европейским стандартам

Национальный банк Беларуси подготовил изменения в законодательство, направленные на защиту клиентов на форекс-рынке.

Как сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров, на финальной стадии рассмотрения в госорганах находится проект изменений в указ № 231, который касается регулирования форекс-рынка.

«Суть подготовленных изменений в законодательство в том, что мы приводим его в соответствие с европейским законодательством», — сказал Набздоров.

В частности, будет установлена обязательная запись всех разговоров между клиентами и форекс-компаниями.

«Это нужно для того, чтобы не возникало спорных моментов, которые касаются взаимоотношений форекс-компаний и клиентов», — пояснил представитель Нацбанка.

Планируется законодательно закрепить отслеживание национальным форекс-центром в режиме онлайн всех котировок на белорусском форекс-рынке.