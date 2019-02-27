1 марта пройдет «Большой разговор с президентом»

1 марта Александр Лукашенко встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

«Большой разговор с президентом» пройдет в административном комплексе на проспекте Победителей, 14. Планируется, что число участников мероприятия составит более 200. В их числе журналисты, политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий, сообщает пресс-служба главы государства.

Впервые подобное мероприятие прошло в феврале 2017 года.