Положения Союзного договора не подлежат ревизии, заявляют в Минске

Положения Союзного договора Беларуси и России должны оставаться «незыблемыми и не подлежащими ревизии».

«Договор 1999 года является актуальным и сегодня, и его положения должны оставаться незыблемыми и не подлежащими ревизии и корректировке. Иначе рухнет вся конструкция», — заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович 27 февраля в Минске на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.

Мясникович заявил, что союзнические отношения необходимо развивать на основе закрепленного принципа сохранения каждым из государств-участников суверенитета, независимости и территориальной целостности, Конституции и других атрибутов государственности.

«Охрана внешней границы Союзного государства должна осуществляться в порядке, установленном его участниками на момент подписания договора, то есть самостоятельно», — добавил глава Совета Республики.

В развитии интеграции, подчеркнул спикер верхней палаты, «односторонние решения недопустимы».

«Сегодня и так у нас на общем рынке самые серьезные конкуренты — это российские товары. Почему? Качество и цены близки между собой, а экономические условия у российских производителей более комфортные, особенно по энергоносителям и другим сырьевым товарам», — подчеркнул он.