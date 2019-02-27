Положения Союзного договора не подлежат ревизии, заявляют в Минске
Положения Союзного договора Беларуси и России должны оставаться «незыблемыми и не подлежащими ревизии».
«Договор 1999 года является актуальным и сегодня, и его положения должны оставаться незыблемыми и не подлежащими ревизии и корректировке. Иначе рухнет вся конструкция», — заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович 27 февраля в Минске на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.
Мясникович заявил, что союзнические отношения необходимо развивать на основе закрепленного принципа сохранения каждым из государств-участников суверенитета, независимости и территориальной целостности, Конституции и других атрибутов государственности.
«Охрана внешней границы Союзного государства должна осуществляться в порядке, установленном его участниками на момент подписания договора, то есть самостоятельно», — добавил глава Совета Республики.
В развитии интеграции, подчеркнул спикер верхней палаты, «односторонние решения недопустимы».
«Сегодня и так у нас на общем рынке самые серьезные конкуренты — это российские товары. Почему? Качество и цены близки между собой, а экономические условия у российских производителей более комфортные, особенно по энергоносителям и другим сырьевым товарам», — подчеркнул он.
Введение общей валюты Мясникович назвал финальным этапом экономической интеграции и отметил, что в договоре речь идет о новой единой валюте, а не о российском рубле в качестве таковой. «И банк-эмитент должен быть общим, а не российским», — добавил он, сообщает