После 10 дней в ШИЗО политзаключенный Михаил Жемчужный проведет три месяца в камере

Михаил Жемчужный, признанный белорусскими правозащитниками политзаключенным, ближайшие три месяца проведет в помещении камерного типа (ПКТ).

Михаил Жемчужный / фото svaboda.org

В ПКТ Жемчужный был направлен 21 февраля, после того как отбыл очередные 10 суток в штрафном изоляторе (ШИЗО), сообщил 27 февраля ресурс spring96.org .

6 февраля в суде Горецкого района (Могилевская область) была рассмотрена жалоба политзаключенного на вынесенные в марте 2018 года взыскания:

10 суток ШИЗО от 1 марта;

трое суток — от 11 марта;

семь суток — от 15 марта;

10 суток — от 23 марта.

В жалобе Жемчужный указывал, что давал как устные, так и письменные объяснения о том, что его отказы следовать в отряд обусловлены конфликтами с другими осужденными, возникшими по причине неформальных отношений, сложившихся в среде заключенных. Дважды он проследовал в отряд, но не смог там долго находиться, так как другие осужденные угрожали ему физической расправой.

Жемчужный, по его словам, был вынужден отказываться следовать в отряд, чтобы сохранить свои честь и достоинство, а также из опасений за свое здоровье и жизнь. Заключенный просил суд признать его жалобу обоснованной и отменить наложенные на него в марте 2018 года взыскания. На судебное заседание осужденного не доставляли.

В ходе рассмотрения жалобы судья Елена Воробьева, заслушав представителей политзаключенного и ИК-9, пришла к выводу, что жалоба Жемчужного удовлетворению не подлежит.

Заключенный подал жалобу на решение суда Горецкого района в Могилевский областной суд.

С момента перевода Жемчужного в июле 2017-го в ИК Горок в отношении него 26 раз применяли меры дисциплинарного взыскания. С середины октября 2018-го по январь 2019-го Жемчужный провел в ШИЗО 35 суток и один месяц — в ПКТ.

Политзаключенный планирует в ближайшее время подать повторную надзорную жалобу в Верховный суд. После перевода в ПКТ Жемчужный вновь может получать и отправлять корреспонденцию.

В целом чувствует себя он нормально, на здоровье не жалуется, сообщают правозащитники. Однако Жемчужному по-прежнему отказываются выдавать витамины, которые ему ранее прислали, на основании того, что нет медицинского заключения для их приема.

Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Он передавал сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации «Платформа».

Был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский облсуд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки.

Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Представители правозащитных организаций неоднократно заявляли, что в исправительных учреждениях к Жемчужному относятся предвзято, постоянно накладывают на него дисциплинарные взыскания по формальным поводам, формируют негативный образ среди других осужденных.