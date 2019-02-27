Беларусь просит у России 600 млн долларов на рефинансирование долга

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Беларусь обратилась к России с просьбой о выделении кредита на 600 млн долларов для рефинансирования ранее выданных заимствований, однако российская сторона решение пока не приняла.

Как сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, средства на предоставление такого кредита предусматривались Россией в федеральном законе о бюджете на 2019 год.

Проект решения подготовлен, требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации, отметил Ермолович.
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Тэги: рефинансирование российский кредит Персона: Максим Ермолович

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