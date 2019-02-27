Столичные власти обещают минчанам более чистую водопроводную воду

В течение 2019 года в Минске перейдут на новый способ очистки водопроводной воды, сообщила на пресс-конференции 27 февраля заместитель начальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Наталья Сазанова.

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Переход с жидкого хлора на гипохлорит натрия анонсировался еще в 2017 году. Тогда планировалось начать очистку новым способом в 2018 году.

По словам Сазановой, на очистной водопроводной станции монтируется оборудование. «Переход на гипохлорит натрия — перспектива 2019 года. Весной должна начаться пусконаладка этого оборудования, и в течение года мы этот проект реализуем», — сказала она.

Семьдесят процентов города снабжается питьевой водой из подземных артезианских скважин, 30%, к которым относится Фрунзенский район и часть Московского, — из поверхностного источника.

«В водозаборах южной части города в воде в силу каких-то геологических особенностей почвы наблюдается повышенное содержание железа, — отметила Сазанова. — Станции обезжелезивания построены как с использованием открытых фильтров, по старой, глубоко изученной технологии, так и по новым технологиям напорной фильтрации».

В северо-восточной части города (Уручье и Зеленый Луг) геологическая особенность пластов почвы такова, что подземная вода, поднимаемая насосами, соответствует всем нормам. Поэтому никакие процессы водоподготовки не используются, вода напрямую через резервуары подается потребителям.

На балансе «Минскводоканала» 354 скважины. Из них 190 работают ежедневно. Действуют 14 водозаборов, 11 из них крупные. На предприятии создано 14 программ контроля питьевой воды, который производится ежедневно. «Мониторинг качества воды на сегодня не выявляет никаких отклонений от норм здравоохранения», — заявила Сазанова.

Начальник химико-бактериологической лаборатории «Минскводоканала» Наталья Грушник сообщила, что за год отбирается около 111 тыс. проб воды, работы по контролю качества воды в столице перевыполняются на 20-25%.

Исполняющий обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены врач-гигиенист Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш подтвердил, что и в целом по стране питьевая вода из централизованных источников водоснабжения, в частности коммунальных водопроводов, характеризуется высокой эпидемиологической надежностью.

«На протяжении более 10 лет доля нестандартных проб по микробиологическим показателям из коммунальных водопроводов составляет менее 1%. Согласно международным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, данный показатель допускается до уровня не более 5%», — заявил он.