Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе активизировать процесс разминирования

Сторонам конфликта на юго-востоке Украины необходимо активизировать процесс разминирования. Об этом по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске 27 февраля заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Фото из архива

Дипломат напомнил, что в прошлом году количество жертв среди гражданского населения в зоне конфликта оказалось наименьшим с его начала и эта тенденция продолжилась в начале 2019 года. «Но, к сожалению, 23 февраля двое гражданских лиц погибли», — отметил представитель ОБСЕ. Еще один человек, сообщил Сайдик, получил ранения в результате подрыва автобуса на мине у одного из пунктов пропуска в Донецкой области.

«Этот трагический случай снова подтверждает бесспорную важность разминирования, особенно в окрестностях пунктов пропуска», — подчеркнул дипломат.

Сайдик также обратил внимание на рост количества пересечений через пункты пропуска в последние недели и призвал увеличить их пропускную способность, прежде всего со стороны подконтрольных сепаратистам территорий. Все это, отметил дипломат, сегодня обсуждала подгруппа по безопасности.

По его словам, рабочая группа по гуманитарным вопросам также обсуждала улучшение условий пересечения линии соприкосновения и вопросы обмена пленными.

В экономической подгруппе в очередной раз речь шла о восстановлении водоснабжения и проведении аудита компании «Вода Донбасса», а также о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Политическая подгруппа, сообщил Сайдик, обменялась мнениями по традиционной повестке дня: имплементация «формулы Штайнмайера», проведение амнистии, модальности местных выборов.

Следующая встреча контактной группы в Минске запланирована 13 марта.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко написала на своей странице в соцсети, что заседание подгруппы было «грубо сорвано базарными тетками», которые вместе с представителями России «вновь отказались от всех предложений украинской стороны» относительно «передачи россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политузников Кремля, помилования 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях».