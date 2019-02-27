Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе активизировать процесс разминирования

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Сторонам конфликта на юго-востоке Украины необходимо активизировать процесс разминирования. Об этом по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске 27 февраля заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Фото из архива

Дипломат напомнил, что в прошлом году количество жертв среди гражданского населения в зоне конфликта оказалось наименьшим с его начала и эта тенденция продолжилась в начале 2019 года. «Но, к сожалению, 23 февраля двое гражданских лиц погибли», — отметил представитель ОБСЕ. Еще один человек, сообщил Сайдик, получил ранения в результате подрыва автобуса на мине у одного из пунктов пропуска в Донецкой области.

«Этот трагический случай снова подтверждает бесспорную важность разминирования, особенно в окрестностях пунктов пропуска», — подчеркнул дипломат.

Сайдик также обратил внимание на рост количества пересечений через пункты пропуска в последние недели и призвал увеличить их пропускную способность, прежде всего со стороны подконтрольных сепаратистам территорий. Все это, отметил дипломат, сегодня обсуждала подгруппа по безопасности.


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По его словам, рабочая группа по гуманитарным вопросам также обсуждала улучшение условий пересечения линии соприкосновения и вопросы обмена пленными.

В экономической подгруппе в очередной раз речь шла о восстановлении водоснабжения и проведении аудита компании «Вода Донбасса», а также о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Политическая подгруппа, сообщил Сайдик, обменялась мнениями по традиционной повестке дня: имплементация «формулы Штайнмайера», проведение амнистии, модальности местных выборов.

Следующая встреча контактной группы в Минске запланирована 13 марта.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко написала на своей странице в соцсети, что заседание подгруппы было «грубо сорвано базарными тетками», которые вместе с представителями России «вновь отказались от всех предложений украинской стороны» относительно «передачи россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политузников Кремля, помилования 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях».

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Мартин Сайдик Ирина Геращенко Город: Минск

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