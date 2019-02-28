Европейский вещательный союз отреагировал на отказ Украины от участия в «Евровидении-2019»

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Ранее председатель правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что Украина не будет участвовать в песенном конкурсе из-за отказа MARUV, Freedom Jazz и KAZKA, которые заняли первые три места в национальном отборе.

«С грустью Европейский вещательный союз может подтвердить, что Национальная общественная телекомпания Украины проинформировала EBU, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение не участвовать в конкурсе», — указано в сообщении, опубликованном на сайте «Евровидения-2019».

MARUV отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019»

Отмечается, что по этому вопросу будут дальнейшие обсуждения с украинской стороной, «но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году».

Певица MARUV объяснила, что отказалась подписывать контракт с НОТУ не из-за пункта об отказе гастролировать по России, а из-за нежелания быть втянутой в политику.

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Персона: Зураб Аласания MARUV

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