Супругов из Березинского района убили из-за конфликта трехлетней давности

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Трупы мужчины 1950 года рождения и женщины 1952-го обнаружили в одном из домов в деревне Горуни вечером 24 февраля.

Фото предоставлено Березинским РОВД

По сообщению УВД Минского облисполкома, сотрудники уголовного розыска получили сведения о конфликте пенсионеров с бывшим односельчанином, который произошел три года назад. Под подозрение пал 37-летний житель Борисовского района, у которого всплыла старая обида под воздействием алкоголя.

Уголовное дело расследует Центральный аппарат СК.
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Тэги: двойное убийство убийство пенсионера убийство пенсионерки Город: Березино

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