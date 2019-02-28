Супругов из Березинского района убили из-за конфликта трехлетней давности

Трупы мужчины 1950 года рождения и женщины 1952-го обнаружили в одном из домов в деревне Горуни вечером 24 февраля.

Фото предоставлено Березинским РОВД

По сообщению УВД Минского облисполкома, сотрудники уголовного розыска получили сведения о конфликте пенсионеров с бывшим односельчанином, который произошел три года назад. Под подозрение пал 37-летний житель Борисовского района, у которого всплыла старая обида под воздействием алкоголя.

Уголовное дело расследует Центральный аппарат СК.