Беларусь призывает Индию и Пакистан не использовать военную силу

/ Политика
Просмотров: 68

Беларусь призывает Индию и Пакистан к проявлению благоразумия и сдержанности, использованию всех возможных средств для снятия напряженности на основе переговоров и консультаций, не прибегая к использованию военной силы».

В заявлении МИД Беларуси подчеркивается, что официальный Минск последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику, принципиально выступая за разрешение любых спорных ситуаций исключительно мирным путем.


Ядерная война подкралась незаметно?

«Наша страна также решительно осуждает любые формы и проявления терроризма вне зависимости от происхождения террористов и мотивов, которыми они руководствуются», — отмечается в заявлении.

Регион Южной Азии, к которому принадлежат обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан, чрезвычайно важен для поддержания международного мира и безопасности. Неконтролируемая эскалация напряженности в этом регионе чревата опасными и непредсказуемыми последствиями, считают в белорусском МИД.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Индия-Пакистан Беларусь-Индия Беларусь-Пакистан

Другие материалы на эту тему:

Ядерная война подкралась незаметно?

Ядерная война подкралась незаметно?

Беларуси нечего предложить Индии, кроме калийных удобрений

Беларуси нечего предложить Индии, кроме калийных удобрений

Аллах не дал. Шарифа вместо Беларуси отправили в отставку

Аллах не дал. Шарифа вместо Беларуси отправили в отставку

Беларусь — Пакистан. Рывок на миллиард

Беларусь — Пакистан. Рывок на миллиард