Беларусь призывает Индию и Пакистан не использовать военную силу

Беларусь призывает Индию и Пакистан к проявлению благоразумия и сдержанности, использованию всех возможных средств для снятия напряженности на основе переговоров и консультаций, не прибегая к использованию военной силы».

В заявлении МИД Беларуси подчеркивается, что официальный Минск последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику, принципиально выступая за разрешение любых спорных ситуаций исключительно мирным путем.

«Наша страна также решительно осуждает любые формы и проявления терроризма вне зависимости от происхождения террористов и мотивов, которыми они руководствуются», — отмечается в заявлении.

Регион Южной Азии, к которому принадлежат обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан, чрезвычайно важен для поддержания международного мира и безопасности. Неконтролируемая эскалация напряженности в этом регионе чревата опасными и непредсказуемыми последствиями, считают в белорусском МИД.