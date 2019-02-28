Житель Барановичей выманил у знакомых более 25 тысяч долларов

Милиция задержала 42-летнего безработного мошенника, от обмана которого пострадали минимум шесть человек.

По сообщению областного УВД, злоумышленник обещал хорошие проценты под займы денежных средств, которые он планировал инвестировать в свою строительную компанию, которая, якобы успешно работает в Минске. Кроме этого, деньги необходимы были для решения возникших финансовых и семейных проблем.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Милиция допускает, что число пострадавших может быть больше.