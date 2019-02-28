Жителю Гродно грозит до двух лет ограничения свободы за сломанный палец

В отношении мужчины 1976 года рождения возбудили уголовное дело за сломанный палец 21-летнему оппоненту во время перепалки.

По информации областного УВД, молодые люди 1995 и 1998 годов рождения пришли в общежитие на улице Славинского в гости к знакомой и ждали на лестнице. В это время сработала пожарная сигнализация и к ним вышли сначала один местный жилец, затем — другой. Второй визитер не стал церемониться и применил силу, схватив за кисти рук одного из парней.

Милиционеры доставили всех участников инцидента в РОВД для дальнейшего разбирательства. От написания заявления и привлечения к ответственности жильца общежития молодой человек отказался. Но когда ему выставили диагноз «закрытый перелом основания средней фаланги четвертого пальца правой кисти», пострадавший написал заявление, в котором попросил привлечь виновного к ответственности.

Жильца общежития будут судить.