Жителю Гродно грозит до двух лет ограничения свободы за сломанный палец

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В отношении мужчины 1976 года рождения возбудили уголовное дело за сломанный палец 21-летнему оппоненту во время перепалки.

По информации областного УВД, молодые люди 1995 и 1998 годов рождения пришли в общежитие на улице Славинского в гости к знакомой и ждали на лестнице. В это время сработала пожарная сигнализация и к ним вышли сначала один местный жилец, затем — другой. Второй визитер не стал церемониться и применил силу, схватив за кисти рук одного из парней.

Милиционеры доставили всех участников инцидента в РОВД для дальнейшего разбирательства. От написания заявления и привлечения к ответственности жильца общежития молодой человек отказался. Но когда ему выставили диагноз «закрытый перелом основания средней фаланги четвертого пальца правой кисти», пострадавший написал заявление, в котором попросил привлечь виновного к ответственности.

Жильца общежития будут судить.
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Тэги: палец общежитие конфликт Город: Гродно

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