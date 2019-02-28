Синоптики: атмосферное давление 1 марта будет интенсивно расти

/ Общество
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По прогнозам синоптиков, первого марта погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и поступление холодной неустойчивой воздушной массы с севера Европы.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих регионах, а днем лишь местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, на большей части территории республики сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение).

Температура воздуха в течение суток:

  • ночью 0..-6°С;
  • днем (максимально) +1..+3°С.

Атмосферное давление будет интенсивно расти.
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Тэги: погода

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