Синоптики: атмосферное давление 1 марта будет интенсивно расти

По прогнозам синоптиков, первого марта погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и поступление холодной неустойчивой воздушной массы с севера Европы.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих регионах, а днем лишь местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, на большей части территории республики сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение).

Температура воздуха в течение суток:

ночью 0..-6°С;

днем (максимально) +1..+3°С.

Атмосферное давление будет интенсивно расти.