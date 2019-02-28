Синоптики: атмосферное давление 1 марта будет интенсивно расти
По прогнозам синоптиков, первого марта погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и поступление холодной неустойчивой воздушной массы с севера Европы.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих регионах, а днем лишь местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный, на большей части территории республики сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение).
Температура воздуха в течение суток:
- ночью 0..-6°С;
- днем (максимально) +1..+3°С.
Атмосферное давление будет интенсивно расти.