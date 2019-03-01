Министр Климкин: Беларусь и Россия произошли от Украины
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что Беларусь и Россия появились после того, как отделились от Киевской Руси, наследницей которой является Украина.
Как отметил он на страницах уругвайской
Кроме этого он подчеркнул, что Украина сыграла заметную роль в защите Европы от татаро-монгольского нашествия, пишет
По его словам, украинцы всегда выступали против «коммунистического тоталитаризма» и боролись за демократию.
«После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Беларусь и Россия», — подчеркнул глава МИД.