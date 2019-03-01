Лукашенко позвал на «Большой разговор»

Встреча должна начаться в 10:30 в столичном комплексе «БелЭкспо». В ней планируется участие около 200 человек — журналистов, политологов, экономистов, работников реального сектора экономики, представителей общественных объединений и конфессий.

Во время «Большого разговора-2017» / Фото пресс-службы президента

Транслировать мероприятие в прямом эфире будут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», Первый национальный канал Белорусского радио. Онлайн-вещание будет организовано на сайте Белтелерадиокомпании.

Для трансляции встречи будет задействовано «новое высокотехнологичное оборудование, включая 14 телевизионных камер, перископический кран, операторский лифт и светодиодные экраны общей площадью 400 метров», сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании. Помимо этого, будет работать «одна из четырех суперсовременных ПТС медиахолдинга — «Еўфрасіння».

Это уже второй «Большой разговор с президентом». Первый состоялся 3 февраля 2017 года и тоже проходил в «БелЭкспо». Участниками встречи тогда стали представители 37 массмедиа. Из отечественных негосударственных СМИ были приглашены представители газет «Наша ніва», «Народная воля», «Прессбол», порталов tut.by и onliner.by, информационной компании БелаПАН. Далеко не все журналисты смогли задать вопрос Александру Лукашенко.

По итогам мероприятия информационная компания БелаПАН выступила с заявлением, в котором подвергла критике его организацию.

«Несмотря на рекордную продолжительность встречи — 7 часов 20 минут — и общее количество участников (более ста), мало кому удалось поучаствовать в разговоре. Остальных, похоже, позвали ради массовки. Но если участие в таком мероприятии может потешить самолюбие общественных деятелей и экспертов, то журналистам такие утехи не нужны. Из представителей СМИ, посаженных за один стол с главой государства около персональных микрофонов, только третьей части дали возможность задать вопрос», — отмечалось в заявлении.

На сегодняшнюю встречу с Лукашенко организаторы не аккредитовали заявленного представителя БелаПАН. Корреспондент информационной компании аккредитован только для работы в пресс-центре «БелЭкспо».