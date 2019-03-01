В Совете Европы недоумевают, как в Беларуси можно так бесчеловечно обращаться с людьми

Готовящаяся амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси является хорошим поводом и возможностью сделать шаг к отмене смертной казни, заявила глава отдела координации и международного сотрудничества Генерального директората по правам человека и соблюдению законности Совета Европы Татьяна Термачич, выступая на секции по ситуации в Беларуси в рамках 7-го всемирного конгресса против смертной казни в Брюсселе.

За последние 20 лет было несколько моментов, когда, по ее мнению, Беларусь была как никогда близко к отмене высшей меры наказания, но это никак не происходило.

«Но я думаю, что, возможно, в этот раз наступил нужный момент, — сказала представитель Совета Европы. — Я недавно читала, что президент Лукашенко в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от нацистских захватчиков поручил Верховному суду и МВД принять закон об амнистии».

Термачич отметила, что в Совете Европы недоумевают, как в одной из наиболее пострадавших от войны стране, потерявшей в результате нацистского террора свыше миллиона человек, может «так бесчеловечно обращаться с людьми, применяя смертную казнь».

«Именно поэтому грядущая дата могла бы стать правильным моментом, — сказала она. — Мне хочется быть оптимисткой и полагать, что, возможно, по случаю 75-й годовщины освобождения Беларусь могла бы поработать над отменой смертной казни. Например, провести широкую дискуссию в обществе, инициированную высшими властями. <… > И в ходе этой общенациональной дискуссии сделать выбор в пользу максимально мирного и не желающего насилия общества, где нет смертной казни».

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало 25 февраля поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Мы с МВД начнем разработку такого проекта закона», — сказал Сукало журналистам по итогам встречи с главой государства.

В 2015 году амнистия в Беларуси была приурочена к 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. С 1991 года это была 14-я амнистия, которая коснулась около 9 тыс. осужденных.