«Белтелекому» передадут акции «МТИС»

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Акции открытого акционерного общества «Минские телевизионные информационные сети» будут переданы из собственности Минска в собственность Республики Беларусь с последующей передачей в хозяйственное ведение «Белтелекома». Это предусмотрено постановлением Совета министров № 128, которое 1 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото pixabay.com

«Принять безвозмездно до 1 мая 2019 года из собственности Минска в собственность Республики Беларусь 9 430 007 простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества «Минские телевизионные информационные сети» номинальной стоимостью 44 копейки на общую сумму 4.149.203 рубля 8 копеек», — говорится в документе.

Постановлением поручено передать указанные акции безвозмездно до 1 июня 2019 года в хозяйственное ведение республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком».

Министерству связи и информатизации, Государственному комитету по имуществу, Минскому горисполкому указано принять меры по реализации постановления.

Предприятие «Минские телевизионные информационные сети» создано в 1990 году решением Мингорисполкома, создано на основе государственной формы собственности и работает на хозрасчете и самоокупаемости.

Основными видами деятельности предприятия являются: техническое обслуживание и строительство телевизионных сетей города, в том числе и телекоммуникационных сетей на базе волоконно-оптических линий связи; оказание услуг по трансляции телевизионных программ в системе кабельного телевидения на территории Минска.
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Тэги: Белтелеком МТИС

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