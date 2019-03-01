Лукашенко: договоры, которые обеспечивали баланс военных сил на планете, расходятся по швам

«Договоры, которые обеспечивали баланс военных сил на планете, расходятся по швам», — заявил Александр Лукашенко на «Большом разговоре с президентом» 1 марта.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Внешняя политика Беларуси многовекторная, проводится исключительно в интересах обеспечения безопасности и сохранения мира на нашей планете. Мы против любых проявлений агрессии как военной, так и информационной. Но по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности, и только слепой этого не видит. В разгаре новая гонка вооружений», — сказал он.

При этом, добавил Лукашенко, стоит только отреагировать на современные вызовы, сделать шаг в направлении укрепления собственной военной мощи — как «сразу начинаются волнения и в международных политических кругах, и на просторах интернет».

«Правда, тут действуют избирательно. Для Беларуси это плохо, — сказал Лукашенко. — Может, вчера вы уже ознакомились с новостью, что наша соседка Польша до 2026 года на оборону истратить 50 миллиардов долларов? И тишина, все нормально. И наши тоже не анализируют это. К слову, тоже одна из последних новостей, касающаяся тоже нашей обороны и безопасности, — Россия будет укреплять Западный округ свой. Западный российский округ и другие российские части, ближе к Москве, и наша армия — это единая группировка вооруженных сил на этом направлении, которая непосредственно соприкасается с нами. Так вот если бы завтра прошла новость о том, что Россия какой-то там полк добавила к западу от Москвы отдельные бы гвалтом кричали. Вот вам и отношение к двум фактам».

Лукашенко призвал выработать «какой-то критерий и оценивать эти события по определенному критерию». «Я не знаю, зачем Польше усиливать свою армию аж на 50 миллиардов долларов, — заявил он. — Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов, прежде всего, в отношении Польши. Нам это не нужно. Нет, все наоборот. И если шевельнулся старший брат в Вашингтоне, поляки тут как тут — давайте нам оружие, давайте нам установки, давайте ракеты там и так далее и тому подобное».

Лукашенко также добавил: «Поэтому я призываю соответствующие СМИ, которые позиционируют себя независимыми, быть более объективными и относится к подобным фактам с точки зрения какого-то одного критерия, допустим, безопасности нашего государства».

По его словам, в Беларуси привыкли к тому, что «не все приветствуют спокойную жизнь, поступательное развитие небольшой страны в центре Европы», что «не вызывает восторга выбранный Беларусью путь социально-ориентированного государства, подчиненный интересам человека».

«Мы это видим и понимаем: не всем это нравится. Этот факт провоцирует, пожалуй, наибольшее количество нападок на нашу внутреннюю политику со стороны неофициальных и анонимных источников, — сказал Лукашенко. — Вы лучше всех знаете, как это работает, как легко можно оформить любую новость в совершенно темный цвет. К счастью, за 27 лет истории становления и развития нашего государства мы выработали иммунитет против деструктивной критики».

Лукашенко заявил, что очень много читает, анализирует и получает аналитику о текущих событиях. «Особенно меня удивляет, когда идет прямое вранье. Вы просто оскорбляете свой народ, — сказал он. — У нас образованный умный народ. Рискну сказать, простите за нескромность, нет больше, в целом если взять, такого народа на планете — образованного, умного и хитрого, конечно, исходя из того, какая у нас история была. Поэтому когда вы пытаетесь лапшу на уши повесить нашим людям, вы подумайте, прежде чем это сделать. Наши люди умные. И даже если кто-то вчера 100 грамм выпил и проспал эту новость, у нас достаточно руководителей и того авангарда нашего народа — интеллигенции, — которые объяснят простому человеку что к чему, а он разберется».

Лукашенко призвал экспертов и СМИ к объективности при оценке событий и подаче информации. «Наши люди научились держать удар. Мы точно знаем, что сила в справедливости и в правде. Вопрос только во времени», — подчеркнул он.