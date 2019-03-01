Лукашенко российской стороне: прекратите нас обвинять в нахлебничестве!

«Прекратите нас обвинять в нахлебничестве!» — призвал Александр Лукашенко российскую сторону в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. И когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, не хочется никаких союзов», — заявил глава государства.

Он напомнил, что Россия выдала Беларуси кредит на строительство атомной станции под 4,8% годовых, при том что Вьетнаму и Армении на аналогичные цели — под 3%.

«Под какие проценты вы в Америке, у своих врагов, держите миллиарды долларов?! Меньше процента — 0,75 и прочее. А нам? Вот недавно мы вернули кредит Грефу, которым вы нам помогли однажды. Это около 600 млн долларов. Под поручительство «Беларуськалия» выдали почти под 9% годовых. Мы пытались с ними договориться. Нам враги наши западные кредиты выдают или Китайская Народная Республика под 2%. Тогда я поручил правительству — немедленно изымите средства и верните банку эти деньги!»

«И вы каждый день говорите нам, что «вот эти нахлебники». Вот за какой вопрос ни возьмись, куда ни кинь — везде клин. И специалисты, и руководство нашей страны это знают. Но мы не погружаем народ в это. Но решать эти вопросы надо, они лежат на поверхности», — заявил Лукашенко.

«Если мы не снимем проблемы в белорусско-российских отношениях, которые сегодня ребром стоят, вопиют, мы вообще о каких-то глобальных целях, об объединении даже говорить не должны», — заявил глава государства.

«Давайте двигаться в этом отношении спокойно, давайте снимем все проблемы, — призвал он российскую сторону. — Люди должны видеть, что элементарные надо решить вопросы».

Пока же, по словам официального лидера, «правительство России не готово идти этим путем».

Лукашенко напомнил, что они с Владимиром Путиным договорились создать в каждой из стран рабочие группы по проблемным вопросам интеграции: «Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать. Мы готовы к этому. Вы знаете — она существует у нас в полном составе, хоть завтра готовы начать работать, но пока в этом ключе работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений. Потому что у нас коридор возможностей и широкий и длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы».

Лукашенко считает, что российская сторона «не знает, чем живет Беларусь». «И не только глубинных проблем, но и проблем, которые на поверхности», — отметил он.