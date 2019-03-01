Ресторан «Поедем поедим» никто закрывать не будет, — Лукашенко

Урочище Куропаты будет приведено в порядок, но ресторан «Поедем поедим» никто закрывать не будет, заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта.

«Все меня упрекали: «Куропаты, Куропаты…» Поручил взяться за Куропаты. Установить скромный памятник погибшим, что-то там сделать такое душевное, без великих затрат, чтобы увековечить это место. Так вы же на меня обрушили целый шквал: «А-а-а, тут улада хочет перехватить инициативу, нам не надо никакая власть, мы сами!» Ну, сами — ну так сделайте. Все это используется в каких-то пропагандистских целях. А Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены. Хочет этого кто-то или не хочет», — заявил Лукашенко.

«Там похоронены наши люди. И меня сегодня ворошить кости этих людей и смотреть, это немцы застрелили, сталинисты или еще кто-то — мне пока как-то не хочется этого», — дополнил он.

«Сталинизма, в том виде, как вы это преподносите, в Беларуси нет и быть не может. Я тут абсолютно с вами солидарен. Ни одна власть не может уничтожать людей — так, как вы это пишете, несколько преувеличивая… Мы ценим каждую человеческую жизнь. В Беларуси никакого сталинизма не будет, даже при диктатуре Лукашенко. Но это не значит, что под сталинизм надо загонять все. Там (в Куропатах. — БелаПАН.) убивали людей, допустим, при Сталине в тридцатые годы. А вы уверены, что там на этом месте фашисты не расстреливали — евреев, белорусов, поляков, украинцев, русских? Вы уверены? Не уверены. Ну, так давайте будем объективными!» — заявил Лукашенко.

«Ах, Клинтон прилетел, посидел на лавке, лавку как святыню оставила наша оппозиция. Кто-то разбурил ее. Я сказал — немедленно восстановите («скамейку Клинтона». — БелаПАН.), потому что будут обвинять, что это «улады ўсё зрабілі». Не имеет власть к этому отношения», — утверждает белорусский руководитель. Он считает это чьей-то глупостью.

Приезжавшего в Беларусь в 90-е годы президента США Билла Клинтона Лукашенко назвал своим «хорошим, ну почти, другом». «Мы с ним в добрых отношениях до сих пор, чтоб вы знали. И даже из вот этих личных наших отношений я бы себе это (уничтожение скамейки. — БелаПАН.) не позволил. Ну что плохого — приехал человек, посидел на лавочке, мы сохранили эту лавку. Ну, негодяев хватает, которые, может быть, специально это сделали. Вы это возвели в абсолют и намечаете дубасить власть. Хотя эта власть ночью по моей команде восстанавливала эту лавку», — сказал глава государства.

При этом Лукашенко высказался против несанкционированных акций в урочище. «И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Ну зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Вам что церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации», — подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что расположенный рядом с урочищем ресторан «Поедем поедим» будет работать, его никто не закроет, оснований для этого нет. «Слушайте, чего вы по-зверски относитесь к этим предпринимателям?.. Они же не против этих Куропат», — сказал Лукашенко.

Он указал, что ресторан расположен почти в полукилометре от Куропат. Сам он как «деревенский человек» и «православный христианин, как вы меня называете», считает, что люди, которые посещают это место, могли бы после зайти в расположенное рядом заведение и помянуть погибших в урочище.