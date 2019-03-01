Сухарево могут связать с центром Минска скоростным трамваем

Новый глава Мингорисполкома Анатолий Сивак заявил, что власти ведут расчеты по запуску линии скоростного трамвая из Сухарево на улицу Кальварийскую.

«Я решение проблем вижу через развитие рельсового транспорта. Нужно остановившийся проект городской электрички развивать, чтобы она сквозным ходом проходила через „Минск–Пассажирский“. Нужно развивать метро, но это очень дорого. И нужно развивать скоростной трамвай. Подчеркиваю, скоростной. И повысить эффективность того трамвая, который есть», — сказал Сивак в интервью TUT.by .

Чиновник уточнил, что городские власти ведут расчеты по ветке, которая пройдет от Сухарево в район станции метро «Фрунзенская» и станции «Минск–Северный».

Решение пока окончательно не приняли.