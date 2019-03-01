Бывшего директора Могилевского мясокомбината приговорили к пяти годам лишения свободы

Приговор по делу о взяточничестве был оглашен в суде Советского района Гомеля 28 февраля.

Бывшего директора обвинили в получении взятки от представителя коммерческой структуры. По версии обвинения, соучредитель компании «КормЖивСервис» договорился с директором мясокомбината о помощи при переводе денег от сельхозпредприятия-должника, пообещав ему за это материальное вознаграждение в размере 5% от перечисляемых сумм.

Бывший директор принял от соучредителя «КормЖивСервиса» взятку в сумме 2100 долларов.

Обвиняемый приговорен к лишению свободы на пять лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.