Бывшего директора Могилевского мясокомбината приговорили к пяти годам лишения свободы

Алена ГЕРМАНОВИЧ / / Экономика
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Приговор по делу о взяточничестве был оглашен в суде Советского района Гомеля 28 февраля.

Бывшего директора обвинили в получении взятки от представителя коммерческой структуры. По версии обвинения, соучредитель компании «КормЖивСервис» договорился с директором мясокомбината о помощи при переводе денег от сельхозпредприятия-должника, пообещав ему за это материальное вознаграждение в размере 5% от перечисляемых сумм.

Бывший директор принял от соучредителя «КормЖивСервиса» взятку в сумме 2100 долларов.

Обвиняемый приговорен к лишению свободы на пять лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.
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Тэги: Могилевский мясокомбинат уголовное дело взяточничество коррупция КормЖивСервис Город: Могилев

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