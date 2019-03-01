Лукашенко намерен принять новую Конституцию

Беларуси придется принять новую Конституцию в ближайшие несколько лет, заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».

Комментируя свое поручение членам Конституционного суд подготовить новую Конституцию, он сказал: «Я их попросил, исходя из ситуации, из обстановки и прочего на перспективу подготовить новую Конституцию. <…> Но сделать это надо, не исходя из мнений судей, не ориентируясь на какую-то группу и прочее. Вы в целом должны видеть страну, народ, знать, что у вас дети, внуки, что им потом жить».

По словам Лукашенко, он предложил судьям подготовить новую Конституцию на основе нынешней. В Конституционном суде, отметил он, самые грамотные и опытные судьи, юристы. Глава государства выразил уверенность, что люди это очень ответственные и в ближайшее время представят ему результаты порученной работы.

«Сегодня я склонен к тому, что новую Конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти, исполнительную, законодательную. Может, что-то, но после серьезного анализа, надо будет предпринять по избирательной системе. Вводить или не вводить пропорциональную систему, или остановиться на мажоритарной. Это будет сделать просто — уже опыт есть и России, и Казахстана, других стран. Мы его изучим».

«Я вам клянусь, что эта Конституция не будет продавливаться, не будет приниматься нахрапом, не будет с моей заинтересованностью, — заявил он. — <…> Я буду самым заинтересованным человеком, чтобы Конституция соответствовала реалиям, которые сложатся в нашем государстве».

Лукашенко подчеркнул, что вопрос о новой Конституции будет рассмотрен в ближайшие годы. «Думаю, это не пять лет, гораздо меньше», — сказал он, но добавил, что этого не произойдет перед ближайщими выборами.