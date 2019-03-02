На субботу объявлен желтый уровень опасности
В субботу Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. Практически в всех регионах страны выпадет снег.
На отдельных участках дорог гололедица (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).
Ветер северо-западный на большей части территории республики сильный порывистый.
Температура воздуха будет колебаться в пределах -3..+3°С, а во второй половине дня в северных и центральных районах упадет до -7°С.
В столице вероятность снега составляет 70-80%. Местами на дорогах усиление гололедицы.
Ветер северо-западный порывистый, утром сильный порывистый.
В течение суток столбик термометра покажет следующие значения:
- утром 0..-2°С;
- днем -1..-3°С;
- вечером -4..-6°С.