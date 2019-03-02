В восемь раз! В Гродно задержали пьяного водителя грузовика
Сотрудники Госавтоинспекции города на Немане задержали водителя грузовика, содержание алкоголя в крови у которого в восемь раз превысило предельно допустимое.
По информации ГАИ региона, водитель легковушки обратил внимание на виляющий на дороге грузовик ГАЗ и позвонил в милицию.
Не став дожидаться экипаж ДПС, во время остановки фургона он подошел к подозрительному автомобилю и, увидев неадекватного водителя, достал ключи из замка зажигания.
В ходе экспертизы выяснилось, что содержание алкоголя в крови водителя грузовика в восемь раз (!) превысило предельно допустимое.
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«Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно», — заявил глава государства.