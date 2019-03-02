Стала известна причина смерти Жореса Алферова

Медики сообщили причину смерти 88-летнего лауреата Нобелевской премии по физике уроженца Витебска Жореса Алферова.

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Как передает «Звезда», главный врач клинической больницы РАН Олег Чагунава сообщил, что сердце всемирно известного ученого перестало биться первого марта примерно в 24 часа.

Он рассказал, что причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Жорес Алферов всю жизнь поддерживал связь со своей родиной, был частым гостем в Беларуси, награжден белорусскими орденами Франциска Скорины и Дружбы Народов.

«Я всегда очень высоко ценил белорусскую науку, возможно, потому, что я сам ее часть», — говорил Алферов 23 января 2014 года в Минске на международной конференции, посвященной 85-летию Национальной академии наук Беларуси.