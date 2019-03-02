Стала известна причина смерти Жореса Алферова

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Медики сообщили причину смерти 88-летнего лауреата Нобелевской премии по физике уроженца Витебска Жореса Алферова.

Фото из Википедии

Как передает «Звезда», главный врач клинической больницы РАН Олег Чагунава сообщил, что сердце всемирно известного ученого перестало биться первого марта примерно в 24 часа.

Он рассказал, что причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Жорес Алферов всю жизнь поддерживал связь со своей родиной, был частым гостем в Беларуси, награжден белорусскими орденами Франциска Скорины и Дружбы Народов.

«Я всегда очень высоко ценил белорусскую науку, возможно, потому, что я сам ее часть», — говорил Алферов 23 января 2014 года в Минске на международной конференции, посвященной 85-летию Национальной академии наук Беларуси.
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Тэги: ученый Персона: Жорес Алферов Олег Чагунава

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