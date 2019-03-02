Стала известна причина смерти Жореса Алферова
Медики сообщили причину смерти 88-летнего лауреата Нобелевской премии по физике уроженца Витебска Жореса Алферова.
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Он рассказал, что причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.
Жорес Алферов всю жизнь поддерживал связь со своей родиной, был частым гостем в Беларуси, награжден белорусскими орденами Франциска Скорины и Дружбы Народов.
«Я всегда очень высоко ценил белорусскую науку, возможно, потому, что я сам ее часть», — говорил Алферов 23 января 2014 года в Минске на международной конференции, посвященной 85-летию Национальной академии наук Беларуси.