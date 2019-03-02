ОМОН задержал жителя Чечерска – у него дома нашли мешок марихуаны
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Уголовное производство открыто в отношении 31-летнего жителя Чечерска – на чердаке его частного дома сотрудники нарконтроля обнаружили крупную партию наркотика.
По информации милиции региона, мужчина был задержан в Гомеле после того, как продал местному жителю 50 граммов марихуаны.
Позже в ходе обыска у него дома и был обнаружен мешок с марихуаной весом 4,5 килограмма.
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