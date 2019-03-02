ОМОН задержал жителя Чечерска – у него дома нашли мешок марихуаны

Уголовное производство открыто в отношении 31-летнего жителя Чечерска – на чердаке его частного дома сотрудники нарконтроля обнаружили крупную партию наркотика.

Фото УВД Гомельской области

По информации милиции региона, мужчина был задержан в Гомеле после того, как продал местному жителю 50 граммов марихуаны.

Позже в ходе обыска у него дома и был обнаружен мешок с марихуаной весом 4,5 килограмма.

Ранее Naviny.by писали, что на территории поселка в Минской области правоохранители ликвидировали крупное производство марихуаны.

В коттедже «предприимчивые белорусы организовали настоящую фабрику по производству наркотического средства».