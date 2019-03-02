Республиканский бюджет исполнен с профицитом в 800 млн рублей

Республиканский бюджет по итогам января 2019 года сформирован в размере 0,8 млрд рублей, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Доходы республиканского бюджета составили 2,2 млрд рублей, или 9,2%. Поступление НДС составило 1,7 млрд рублей, или 14,8%. Налога на прибыль поступило 18,9 млн рублей, или 0,5%, акцизов — 0,2 млрд рублей, или 8,7%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,4 млрд рублей, или 8,6%.

В Фонд социальной защиты населения поступило 1,3 млрд рублей, или 8,5%, Фонд универсального обслуживания — 10,6 млн рублей (25,2%), Фонд гражданской авиации — 7,0 млн рублей (26,9%), Фонд департамента исполнения наказаний — 0,3 млн рублей (75,0%).

На 1 февраля 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 164,6 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 1,4 млрд рублей, или 6,2%. На общегосударственную деятельность направлено 0,5 млрд рублей (5,5%), на финансирование национальной экономики — 0,4 млрд рублей (7,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 1,1 млрд рублей (6,6%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,2 млрд рублей (8%), Фонда гражданской авиации — 0,5 млн рублей (1,9%). Расходы фондов универсального обслуживания и департамента исполнения наказаний не осуществлялись.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей, Фонда универсального обслуживания — 10,6 млн рублей, Фонда гражданской авиации — 6,5 млн рублей, Фонда департамента исполнения наказаний — 0,3 млн рублей.

Как сообщалось ранее, бюджет Беларуси на 2019 год сформирован исходя из консервативного сценария работы экономики, а номинальный объем республиканского бюджета по сравнению с прошлым годом не увеличится.

Доходы бюджета предусмотрены в сумме 23,7 млрд рублей (по сравнению с 2018 годом они должны увеличиться на 0,8%). Расходы запланированы в 22 млрд (на 5,1% больше по сравнению с 2018 годом). Таким образом, профицит республиканского бюджета сформирован в 1,7 млрд рублей.

Отличительная особенность бюджета на 2019 год заключается в том, что в нем снижается уровень господдержки реального сектора экономики, а сэкономленные средства будут направлены на финансирование социальных расходов — 10 млн рублей в год. Увеличатся лишь объемы господдержки экспортеров (на 7%) и покупателей продукции высокотехнологичного производства (на 35%).