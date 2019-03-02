Ночью ожидается мороз до -11°С

/ Общество
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В воскресенье, третьего марта, ночью сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления, днем на территорию нашей страны будут смещаться атмосферные фронты с Западной Европы, которые принесут теплую воздушную массу атлантического происхождения.

Ночью существенных осадков не прогнозируется, днем практически по всей стране ожидаются осадки (мокрый снег, переходящий в дождь).

Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью -4..-11°С, по юго-востоку при прояснениях до -13°С, в западных районах -2..-3°С; днем 0..+6°С, по юго-западу до +8°С.
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Тэги: погода

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