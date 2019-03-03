На главную площадь Бреста вышли сотни противников аккумуляторного завода

В Бресте на площади Ленина 3 марта в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Владимира Величкина, на площади находилось около 200 человек. Собравшиеся обсуждали выдвижение инициативной группой своего представителя кандидатом в президенты. Так, Александр Марачевский считает, что Демьян Лепесевич на всю страну заявит об экологических проблемах, которых в Беларуси становится все больше.

Также противники завода отметили, что изучили размещенные в СМИ фото и видеоматериалы по итогам пресс-тура на ООО «АйПауэр». Демьян Лепесевич сказал, что после просмотра фотографий, появилось еще больше вопросов к экологической составляющей проекта. «Посмотрев эти фото, я убедился, что выбросы свинца, которые якобы составляют в год три килограмма, о чем сообщают разработчики, — это фикция», — заявил он.

Он напомнил, что на мероприятие намеревалась попасть группа противников строительства аккумуляторного завода, чтобы задать свои вопросы, но их не пустили.

После встречи на площади, противники строительства завода вновь прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — к кинотеатру «Беларусь», где постояли некоторое время, поговорили и разошлись.