ГАИ расставила ловушки на лихачей

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В первый день рабочей недели сотрудники Госавтоинспекции расставили ловушки на любителей быстрой езды.

Фото pixabay.com

В частности на дорогах Брестчины и Могилевщины будут выставлены десять дополнительных радаров:

  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район (215+700);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-93, Бобруйский район, населенный пункт Ясный Лес (107+600);
  • 08:00-19:00. Трасса М-5, Бобруйский район (136+200);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-43, Климовичский район, населенный пункт Барсуки (26+200);
  • 08:00-20:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);
  • 08:00-20:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (365+600);
  • 08:00-20:00. Дорога Р-94, Брестский район, деревня Збунин (26+500);
  • 08:00-20:00. Дорога Р-2, Ивацевичи, улица Ленина, АЗС №27 «Белоруснефть» (144+200);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (42+780).
  • 09:00-21:00. Дорога Р-85, Каменецкий район (116+320).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ

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