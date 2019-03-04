ГАИ расставила ловушки на лихачей

В первый день рабочей недели сотрудники Госавтоинспекции расставили ловушки на любителей быстрой езды.

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В частности на дорогах Брестчины и Могилевщины будут выставлены десять дополнительных радаров:

08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район (215+700);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Бобруйский район, населенный пункт Ясный Лес (107+600);

08:00-19:00. Трасса М-5, Бобруйский район (136+200);

08:00-19:00. Дорога Р-43, Климовичский район, населенный пункт Барсуки (26+200);

08:00-20:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);

08:00-20:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (365+600);

08:00-20:00. Дорога Р-94, Брестский район, деревня Збунин (26+500);

08:00-20:00. Дорога Р-2, Ивацевичи, улица Ленина, АЗС №27 «Белоруснефть» (144+200);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (42+780).

09:00-21:00. Дорога Р-85, Каменецкий район (116+320).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: