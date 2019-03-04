Азаренко сделала рывок в парном рейтинге ВТА

Виктория Азаренко поднялась на 134 места в новом парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (ВТА). С 4 марта она занимает 132-ю строчку против 266-й на предыдущей неделе.

Рейтинг спортсменки значительно улучшился благодаря победе на турнире в Акапулько (Мексика) с призовым фондом 250 тыс. долларов США. Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн (132-е место на прошлой неделе, 101-е с 4 марта) выиграли у Алексы Гуарачи (Чили, 75-е место на прошлой неделе) и Сабрины Сантамария (США, 59) — 7:6 (7:3), 6:3, Йоханны Конта (Великобритания, 107) и Лауры Зигемунд (Германия, 76) — 3:6, 6:3, 10:6, Шерон Фишман (Канада, 282) и Марии Санчес (США, 79) — 6:7 (3:7), 6:2, 13:11, Дезире Кравчик (США, 50) и Гильяны Олмос (Мексика, 78) — 6:1, 6:2.

Это первый титул белорусской спортсменки после рождения ребенка. Последний раз она выигрывала турнир в одиночном разряде в 2016 году, в парном — в 2011-м.

Наивысшее достижение Азаренко в парном рейтинге — 7-е место в 2008 году.

В одиночном рейтинге Азаренко переместилась с 50-го на 48-е место. В Акапулько бывшая первая ракетка мира дошла до третьего круга (четвертьфинал).

Всего на ее счету 30 выигранных турниров (20 — в одиночном разряде, 7 — в парном, 3 — в смешанном).