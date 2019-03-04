Прокурор просит отправить на 10 лет за решетку экс-главу Гомельского района

В суде Центрального района Гомеля 4 марта начались прения сторон по уголовному делу бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы, обвиняемого во взяточничестве и превышении власти.

Гособвинитель Павел Тишковский заявил, что вина экс-главы района полностью доказана и попросил суд приговорить его к 10 годам лишения свободы. В то же время потерпевшие, руководители сельскохозяйственных предприятий района, отметили, что не понесли никакого вреда от действий Ситницы и не видят в них состава преступления.

7 марта судебные прения продолжатся выступлением адвоката Ситницы.

Как ранее сообщал БелаПАН, чиновнику инкриминируют ряд эпизодов взяток и превышение власти, в частности лоббирование интересов коммерческих структур. Ситница познакомился с одним из коммерсантов, когда просил его оказать району помощь в благоустройстве. После этого руководитель райисполкома оказывал частному предприятию ряд услуг, к примеру, по выделению земельного участка, ускорению бюрократических процедур.

По версии обвинения, Ситница делал это не бесплатно. Так, он просил коммерсантов оформить на кого-нибудь автомобиль «Мицубиси-Паджеро», который купил для себя. За ремонт и обслуживание автомобиля часто платили представители частной структуры. Они же оплачивали строительные материалы и электроинструмент, когда Ситница делал ремонт в своей квартире и квартире тещи. «Благодарили» руководителя района, финансируя строительство бани на даче его жены.

Согласно обвинению Ситница без оплаты брал продукты питания в фирменных магазинах предприятий: помидоры, огурцы, квашеную капусту, баранину и колбасу. На первом судебном заседании чиновник заявлял, что признает вину полностью. Впоследствии он пояснил, что продукты нужны были ему для приема делегаций, поскольку в бюджете нет такой статьи расходов.

Потерпевшими по делу признаны три предприятия района, которые в суде представляют их руководители. Однако они не согласны со своим статусом потерпевших. Все трое заявили, что не будут выдвигать исковых требований, а урона от действий Ситницы не видят. Руководители предприятий утверждают, что продукты и услуги предлагали сами. Причиненный предприятиям ущерб бывший руководитель возместил до начала суда.