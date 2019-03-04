Лукашенко подписал еще одну директиву — о развитии строительной отрасли

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Александр Лукашенко подписал директиву № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».

Документ содержит решения, принятые 23 ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании о состоянии этой сферы, сообщает пресс-служба президента.

В директиве содержатся «поставленные главой государства задачи по устранению имеющихся в отрасли проблем и повышению ее эффективности».

«Они касаются соблюдения нормативных сроков строительства объектов, в том числе жилых домов, поддержания средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, снижения до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья», — уточнили в пресс-службе.

Решения, изложенные в документе, «будут способствовать развитию городов-спутников, увеличению объемов строительства арендного жилья, комплексному развитию территорий населенных пунктов, повышению качества и сокращению сроков подготовки проектной документации, устойчивому развитию и росту эффективности организаций строительного комплекса, повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках».

Директива направлена на повышение уровня производственно-технологической, исполнительской и платежной дисциплины в строительной отрасли, сокращение количества административных процедур и упрощение порядка их осуществления на всех этапах строительства, внедрение информационных технологий в проектировании и строительстве, создание экономических и социальных условий для сохранения кадрового потенциала отрасли.
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Тэги: строительство директива № 8 Персона: Александр Лукашенко

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